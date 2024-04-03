ZARA знову працює. Як відкривалися магазини Inditex у Києві (фото)

Відкриття ZARA, Pull&Bear і Bershka та інших магазинів у Києві

За кілька хвилин до відкриття магазинів - у черзі вишикувалися десятки людей, які першими хотіли придбати модні речі.

Відкриття Inditex у River Mall (фото: РБК-Україна)

У той же час, відкриття магазинів Inditex у ТРЦ Respublika Park не викликало величезного ажіотажу, як це було, наприклад, перед відкриттям H&M.

Тому не було потреби обмежувати доступ покупців до магазинів.

Відкриття магазинів Inditex в Києві (фото: РБК-Україна)

Де працює ZARA з 3 квітня

Зауважимо, що двері ZARA для шанувальників цього бренду відкрилися у таких торгівельно-розважальних центрах, як Dream Town, River Mall, Respublika Park і Lavina Mall.

Скриншоти (zara.com)

Коли відкриються інші магазини Inditex

За словами представників компанії, відновлення комерційної діяльності в Україні відбуватиметься "поступово" й буде адаптовано "до потреб ринку".

За інформацією західних ЗМІ, всього планується відкрити 50 із понад 80 магазинів у країні.

Мова йде про магазини ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

34 магазини, які залишаться закритими, знаходяться в частинах півдня та сходу, які безпосередньо постраждали від війни.

До слова, про те, що бренди компанії Inditex повертаються в нашу країну після паузи, спричиненої російським вторгненням, на початку березня офіційно заявили у Міністерстві закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що роботу з відновлення роботи брендів в Україні вели ще з 2022 року "на доручення президента".

Відкриття магазинів Inditex стало одним з найбільших повернень міжнародних брендів, які залишили український ринок з 24 лютого 2022-го, після відновлення роботи McDonald’s і H&M.

Наразі МЗС продовжує вести системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок задля, відновлення їхньої роботи в Україні.