ZARA снова работает. Как открывались магазины Inditex в Киеве (фото)

Открытие ZARA, Pull&Bear и Bershka и других магазинов в Киеве

За несколько минут до открытия магазинов - в очереди выстроились десятки людей, которые первыми хотели приобрести модные вещи.

Открытие Inditex в River Mall (фото: РБК-Украина)

В то же время открытие магазинов Inditex в ТРЦ Respublika Park не вызвало огромного ажиотажа, как это было, например, перед открытием H&M.

Поэтому не было необходимости ограничивать доступ покупателей к магазинам.

Открытие магазинов Inditex в Киеве (фото: РБК-Украина)

Где работает ZARA с 3 апреля

Заметим, что дверь ZARA для поклонников этого бренда открылась в таких торгово-развлекательных центрах, как Dream Town, River Mall, Respublika Park и Lavina Mall.

Скриншоты (zara.com)

Когда откроются другие магазины Inditex

По словам представителей компании, возобновление коммерческой деятельности в Украине будет происходить "постепенно" и будет адаптировано "к потребностям рынка".

По информации западных СМИ, всего планируется открыть 50 из 80 магазинов в стране.

Речь идет о магазинах ZARA, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

34 магазина, которые останутся закрытыми, находятся в тех регионах юга и востока, которые непосредственно пострадали от войны.

Кстати, о том, что бренды компании Inditex возвращаются в нашу страну после паузы, вызванной российским вторжением, в начале марта официально заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что работу по возобновлению работы брендов в Украине вели еще с 2022 года "по поручению президента".

Открытие магазинов Inditex стало одним из самых больших возвратов международных брендов, покинувших украинский рынок с 24 февраля 2022-го, после возобновления работы McDonald's и H&M.

В настоящее время МИД продолжает вести системную работу со всеми ведущими международными брендами, которые оставили украинский рынок для восстановления их работы в Украине.