Zara вже не буде? У Inditex зробили заяву про відкриття магазинів в Україні

Чи повернуться магазини групи Inditex в Україну найближчим часом

Компанія не поспішатиме з відкриттям магазинів в Україні. У групі Inditex наголошують, що найголовнішим з їхніх пріоритетів є питання безпеки співробітників.

"У тому, що стосується ситуації з нашими командами та магазинами в Україні, то з моменту тимчасового призупинення нашої комерційної діяльності 24 лютого 2022 року Inditex продовжує уважно стежити за ситуацією. Безпека наших співробітників залишається нашим пріоритетом", - йдеться у повідомленні компанії.

Також в Inditex наголосили, що продовжують приділяти пріоритетну увагу плану підтримки своїх співробітників, підтримуючи оплату їхньої праці відповідно до трудового законодавства.

Нагадаємо, що іспанському ритейл-гіганту належать бренди Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti та інші.

До 24 лютого 2022 року в Україні працювало 65 магазинів Inditex у 8 містах. З початку війни всі магазини припинили свою роботу. Найбільший магазин бренду Zara знаходився у Києві на Хрещатику.

Магазин Zara був на Хрещатику (фото: Getty Images)

Додамо також, що протягом минулого року у пресі неодноразово з'являлась інформація про те, що магазини ZARA готують до відкриття і навіть помічали працівників у колишніх торгових приміщеннях бренду, але відкриття досі не відбулося.