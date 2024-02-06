Zara уже не будет? В Inditex сделали заявление об открытии магазинов в Украине

Вернутся ли магазины группы Inditex в Украину в ближайшее время

Компания не спешит с открытием магазинов в Украине. В группе Inditex отмечают, что главным из их приоритетов является вопрос безопасности сотрудников.

"В том, что касается ситуации с нашими командами и магазинами в Украине, с момента временной приостановки нашей коммерческой деятельности 24 февраля 2022 года Inditex продолжает внимательно следить за ситуацией. Безопасность наших сотрудников остается нашим приоритетом", - говорится в сообщении компании.

Также в Inditex подчеркнули, что продолжают уделять приоритетное внимание плану поддержки своих сотрудников, поддерживая оплату их труда в соответствии с трудовым законодательством.

Напомним, что испанскому ритейл-гиганту принадлежат бренды Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti и другие.

До 24 февраля 2022 года в Украине работало 65 магазинов Inditex в 8 городах. С начала войны все магазины прекратили свою работу. Крупнейший магазин бренда Zara находился в Киеве на Крещатике.

Магазин Zara был на Крещатике (фото: Getty Images)

Добавим также, что в течение прошлого года в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что магазины ZARA готовят к открытию и даже замечали работников в бывших торговых помещениях бренда, но открытия до сих пор не состоялось.