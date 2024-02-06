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Zara вже не буде? У Inditex зробили заяву про відкриття магазинів в Україні

Вівторок 06 лютого 2024 17:04
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Zara вже не буде? У Inditex зробили заяву про відкриття магазинів в Україні Коли магазини Zara повернуться на український ринок (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

У групі компаній Inditex, яка володіє магазинами Zara, Bershka та іншими популярними брендами, прокоментували можливість повернення в Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Інформатор.

Чи повернуться магазини групи Inditex в Україну найближчим часом

Компанія не поспішатиме з відкриттям магазинів в Україні. У групі Inditex наголошують, що найголовнішим з їхніх пріоритетів є питання безпеки співробітників.

"У тому, що стосується ситуації з нашими командами та магазинами в Україні, то з моменту тимчасового призупинення нашої комерційної діяльності 24 лютого 2022 року Inditex продовжує уважно стежити за ситуацією. Безпека наших співробітників залишається нашим пріоритетом", - йдеться у повідомленні компанії.

Також в Inditex наголосили, що продовжують приділяти пріоритетну увагу плану підтримки своїх співробітників, підтримуючи оплату їхньої праці відповідно до трудового законодавства.

Нагадаємо, що іспанському ритейл-гіганту належать бренди Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti та інші.

До 24 лютого 2022 року в Україні працювало 65 магазинів Inditex у 8 містах. З початку війни всі магазини припинили свою роботу. Найбільший магазин бренду Zara знаходився у Києві на Хрещатику.

Zara вже не буде? У Inditex зробили заяву про відкриття магазинів в УкраїніМагазин Zara був на Хрещатику (фото: Getty Images)

Додамо також, що протягом минулого року у пресі неодноразово з'являлась інформація про те, що магазини ZARA готують до відкриття і навіть помічали працівників у колишніх торгових приміщеннях бренду, але відкриття досі не відбулося.

Читайте також про те, що велика турецька інвестиційна компанія припинила роботу в Росії.

Раніше ми писали про те, що у BROCARD заявили про чергову інформаційну атаку з метою витіснення компанії з ринку.

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