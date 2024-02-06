ua en ru
Вт, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Zara уже не будет? В Inditex сделали заявление об открытии магазинов в Украине

Вторник 06 февраля 2024 17:04
UA EN RU
Zara уже не будет? В Inditex сделали заявление об открытии магазинов в Украине Когда магазины Zara вернутся на украинский рынок (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В группе компаний Inditex, которая владеет магазинами Zara, Bershka и другими популярными брендами, прокомментировали возможность возвращения в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Информатор".

Вернутся ли магазины группы Inditex в Украину в ближайшее время

Компания не спешит с открытием магазинов в Украине. В группе Inditex отмечают, что главным из их приоритетов является вопрос безопасности сотрудников.

"В том, что касается ситуации с нашими командами и магазинами в Украине, с момента временной приостановки нашей коммерческой деятельности 24 февраля 2022 года Inditex продолжает внимательно следить за ситуацией. Безопасность наших сотрудников остается нашим приоритетом", - говорится в сообщении компании.

Также в Inditex подчеркнули, что продолжают уделять приоритетное внимание плану поддержки своих сотрудников, поддерживая оплату их труда в соответствии с трудовым законодательством.

Напомним, что испанскому ритейл-гиганту принадлежат бренды Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti и другие.

До 24 февраля 2022 года в Украине работало 65 магазинов Inditex в 8 городах. С начала войны все магазины прекратили свою работу. Крупнейший магазин бренда Zara находился в Киеве на Крещатике.

Zara уже не будет? В Inditex сделали заявление об открытии магазинов в УкраинеМагазин Zara был на Крещатике (фото: Getty Images)

Добавим также, что в течение прошлого года в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что магазины ZARA готовят к открытию и даже замечали работников в бывших торговых помещениях бренда, но открытия до сих пор не состоялось.

Читайте также о том, что крупная турецкая инвестиционная компания прекратила работу в России.

Ранее мы писали о том, что в BROCARD заявили об очередной информационной атаке с целью вытеснения компании с рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News
магазини бренди Zara
NEWS
Бигус vs СБУ. Кто и зачем следил за журналистами: детали скандала
Бигус vs СБУ. Кто и зачем следил за журналистами: детали скандала