ZARA на Крещатике не будет. Магазин сдают в аренду за бешеные деньги
Несмотря на то, что сеть магазинов Zara возвращается в Украину, популярного среди украинцев магазина на Крещатике, похоже, не будет. Владелец помещения в центре Киева решил найти нового арендатора.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о судьбе здания на Крещатике, 23.
При подготовке материала использовались следующие источники: OLX.ua, Inditex, THE Capital.
Что известно о магазине Zara на Крещатике
О закрытии "центрального" магазина Zara на Крещатике стало известно еще в конце 2022 года. Поговаривали, что произошло это далеко не из-за войны в Украине.
Согласно информации представителей Inditex, это было "отдельное закрытие", которое "четко отвечает коммерческим причинам".
Недавно украинцы узнали, что один из крупнейших международных ритейлеров одежды - Inditex Group - возвращается в Украину (именно к этой испанской компании относятся популярные среди украинцев бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho и другие).
Согласно информации СМИ, Inditex планирует открыть 50 из более чем 80 своих магазинов.
В то же время на платформе онлайн-объявлений OLX.ua появилось предложение по аренде здания по адресу: ул. Крещатик, 23
Если поискать "центральную" Zara в Google, можно убедиться, что магазин "закрыт навсегда".
Информация о магазине Zara на Крещатике (скриншот: https: google.com/search)
Что предлагают новому арендатору
Вопросом аренды здания на Крещатике, в котором ранее работала Zara, занимается агентство недвижимости премиум-класса - THE Capital.
Согласно опубликованному на OLX.ua объявлению, стоимость аренды составляет 2 194 492 гривен (около 57 150 долларов по нынешнему курсу).
При этом цена за один квадратный метр - 30 долларов в месяц.
"На аренду предлагается торговое помещение площадью 1915,2 метра квадратных, расположенное по улице Крещатик, 23 "из-под магазина Zara", - говорится в объявлении.
Уточняется, что это отдельно стоящее здание в центре столицы на четыре этажа.
Сообщается также о площади разных этажей:
- подвал составляет 192 метра квадратных
- первый этаж - 668,7 метра квадратных
- второй этаж - 331,7 метра квадратных
- третий этаж - 771,8 метра квадратных
Объявление об аренде помещения (скриншот: olx.ua)
Напомним, несколько ранее МИД подтвердило возврат сети Inditex в Украину и обратилось к IKEA.
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