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У Києві закривають великий магазин Zara на Хрещатику: що відомо

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П'ятниця 30 грудня 2022 15:57
У Києві закривають великий магазин Zara на Хрещатику: що відомо Zara закрила найбільший магазин у Києві (фото: Іnterfax)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві на Хрещатику зачинився головний магазин бренду Zara. У компанії кажуть, що зробили це далеко не через війну в Україні.

Що стало причиною закриття найбільшого магазину бренду в Києві - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що відомо про закриття

30 грудня найбільший у Києві магазин бренду Zara зачинився. Працівники вже навіть зняли вивіску. Як повідомила іспанська компанія-власниця Inditex виданню Forbes, керівники роблять це з комерційних причин, а не через війну в Україні.

"Це окреме закриття, що чітко відповідає комерційним причинам, як ми робимо на всіх ринках, де працюємо", - пояснили представники Inditex.

У Києві закривають великий магазин Zara на Хрещатику: що відомо

Зачинений магазин Zara на Хрещатику в Києві (фото: forbes.ua)

Відомо, що саме цей триповерховий магазин на Хрещатику площею 1000 квадратних метрів був першим магазином Inditex в Україні. Він відкрився в травні 2008 року та пропрацював цілих 14 років поспіль.

Інші магазини ритейлера Inditex, а це Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka та Oysho, не працюють з 24 лютого. Цікаво, що площі цих магазинів в ТРЦ зберігаються за ними й досі.

У жовтні також виявилося, що бренд Zara вирішив не йти з російського ринку. Щоб обійти всі труднощі, Inditex планує залишитися у РФ шляхом продажу бізнесу ліванському бізнесменові, якого російська влада не вважає недружнім.

Раніше ми розповідали про український бренд, який взяв на роботу "хорошу росіянку".

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