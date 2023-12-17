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"Залишаємось з Україною". Соліст Imagine Dragons під час концерту поцілував синьо-жовтий стяг (відео)

Неділя 17 грудня 2023 11:41
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"Залишаємось з Україною". Соліст Imagine Dragons під час концерту поцілував синьо-жовтий стяг (відео) Ден Рейнольдс (фото: instagram.com/imaginedragons)
Автор: Іванна Пашкевич

Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час концерту підняв синьо-жовтий стяг і поцілував його. Також виконавець викрикнув гасла на підтримку України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на користувача WarSvitla у соцмережі X (раніше Twitter).

Вокаліст Imagine Dragons знову підтримав Україну

Під час виступу артист помітив серед шанувальників дівчат, які стояли біля сцени з українським прапором.

Рейнольдс попросив у них стяг, поцілував його, а потім підняв і вигукнув слова підтримки, серед яких можна було почути "Свобода" та "Залишаємось з Україною".

Після цього співак підписав прапор і повернув його фанатці.

Зазначимо, що Imagine Dragons активно підтримують Україну.

Вони допомагають збирати гроші для постраждалих через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ.

Крім цього, музиканти нерідко розгортають прапор нашої країни на своїх виступах, а не так давно вони зробили це разом з підлітком з України, який знявся в їхньому кліпі.

&quot;Залишаємось з Україною&quot;. Соліст Imagine Dragons під час концерту поцілував синьо-жовтий стяг (відео)

Imagine Dragons на концерті у Варшаві (фото: facebook.com/u24.gov.ua)

Відеоробота на пісню Crushed, до речі, потрапила до списку номінантів на престижну музичну премію MTV VIDEO Music Awards.

Нещодавно Тарас Тополя сказав, чому проти виступів у прифронтовій зоні.

Також ми розповідали, що відому українську співачку ледь не обікрали по дорозі у Польщу.

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