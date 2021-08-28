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Что запрещено делать на Ореховый Спас, чтобы не навлечь беду

Автор: Роман Мирончук

Ореховый Спас украинцы будут отмечать уже завтра, 29 августа. Это церковный праздник, который посвящен переносу с Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа в 944 году. Также это третий завершающий праздник из всех летних Спасов.

Что запрещено делать в этот день - читайте в нашем материале ниже.

Главные запреты на Ореховый Спас

  • 29 августа нельзя ходить в лес без оберега, поскольку можно встретить нечистую силу.
  • Запрещено также в этот день ругаться и сквернословить, а также оскорблять других людей.
  • Нельзя лениться и бездельничать.
  • Также ни в коем случае нельзя отказываться от работы, потому что Ореховый Спас - это время сбора нового урожая.
  • Нельзя отказывать в милостыне тем, кто в ней нуждается.

Что можно делать на Ореховый Спас

  • Нужно пойти в церковь и освятить лесные и грецкие орехи, а также хлеб, который сделан из муки нового урожая.
  • В былые времена люди шли домой и накрывали богатый стол. Успенский пост прошел, поэтому можно было употреблять разнообразные продукты.

Народные приметы

Если в этот день уродилось много орехов, то будет много хлеба в следующем году.

Если будет хорошая погода, значит зима будет короткой, а весна ранней.

Если вы найдете двойной или тройной орех, то вас ждет большое богатство.

Напомним, украинцев в следующем году ждет новый выходной день.

Мы также писали о лунном посевном календаре на сентябрь 2021 года.

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