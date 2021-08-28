Что запрещено делать на Ореховый Спас, чтобы не навлечь беду

Ореховый Спас украинцы будут отмечать уже завтра, 29 августа. Это церковный праздник, который посвящен переносу с Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа в 944 году. Также это третий завершающий праздник из всех летних Спасов.
Что запрещено делать в этот день - читайте в нашем материале ниже.
Если в этот день уродилось много орехов, то будет много хлеба в следующем году.
Если будет хорошая погода, значит зима будет короткой, а весна ранней.
Если вы найдете двойной или тройной орех, то вас ждет большое богатство.
Напомним, украинцев в следующем году ждет новый выходной день.
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