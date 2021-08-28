Что запрещено делать на Ореховый Спас, чтобы не навлечь беду

Главные запреты на Ореховый Спас

29 августа нельзя ходить в лес без оберега, поскольку можно встретить нечистую силу.

Запрещено также в этот день ругаться и сквернословить, а также оскорблять других людей.

Нельзя лениться и бездельничать.

Также ни в коем случае нельзя отказываться от работы, потому что Ореховый Спас - это время сбора нового урожая.

Нельзя отказывать в милостыне тем, кто в ней нуждается.

Что можно делать на Ореховый Спас

Нужно пойти в церковь и освятить лесные и грецкие орехи, а также хлеб, который сделан из муки нового урожая.

В былые времена люди шли домой и накрывали богатый стол. Успенский пост прошел, поэтому можно было употреблять разнообразные продукты.

Народные приметы

Если в этот день уродилось много орехов, то будет много хлеба в следующем году.

Если будет хорошая погода, значит зима будет короткой, а весна ранней.

Если вы найдете двойной или тройной орех, то вас ждет большое богатство.