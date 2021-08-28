Що заборонено робити на Горіховий Спас, щоб не накликати біду

Горіховий Спас українці відзначатимуть вже завтра, 29 серпня. Це церковне свято, яке присвячене перенесенню з Едеси в Константинополь Нерукотворного образу Ісуса Христа в 944 році. Також це третє завершальне свято з усіх літніх Спасів.
Що заборонено робити в цей день - читайте в нашому матеріалі нижче.
Якщо в цей день вродило багато горіхів, то буде багато хліба в наступному році.
Якщо буде хороша погода, значить зима буде короткою, а весна ранньою.
Якщо ви знайдете подвійний або потрійний горіх, то вас чекає велике багатство.
Нагадаємо, українців наступного року чекає новий вихідний день.
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