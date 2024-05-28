Запорука чистоти: як часто треба чистити різні поверхні на кухні

Як часто чистити кухонні поверхні

Безумовно, підтримувати чистоту на кухні слід, незалежно від того, чи готуються щовечора складні страви, чи переважно купується готова їжа.

Деякі поверхні на кухні використовуються кілька разів на день, і їх потрібно чистити регулярно. Інші ж можуть витримувати довший проміжок часу між протираннями.

Холодильник

Експерти з клінінгу GoCleanCo радять чистити зовнішню поверхню холодильника щонайменше щотижня, але, якщо у вас є собаки та діти, може знадобитися щоденне прибирання.

Гарна новина полягає в тому, що зовнішню поверхню можна просто протерти теплою ганчіркою з милом для посуду.

Холодильники з нержавіючої сталі також можна протирати зі спреєм для чищення, проте це потрібно робити у напрямку "волокон" сталі, щоб уникнути розводів.

Як часто мити холодильник (ілюстрація: Freepik)

Всю внутрішню частину холодильника слід протирати щомісяця, а більш ретельне очищення слід проводити двічі на рік, знімаючи шухляди та полиці, щоб дістатися до всіх куточків і щілин.

Перед тим, як протирати полиці теплою водою, обов'язково дайте їм охолонути до кімнатної температури, оскільки різка зміна температури може призвести до розбиття скла.

Використовуйте гарячу воду з засобом для дезінфекції або мило для посуду і гарячу воду для миття полиць під час глибокого прибирання.

Морозильна камера

Залежно від того, що зберігається у вашій морозильній камері, її, швидше за все, потрібно чистити двічі на рік.

Знадобиться певна підготовка - потрібно дати морозильній камері відтанути, перш ніж добре вимити її гарячою водою з мийними засобами.

Однак вам може знадобитися трохи більше зусиль, якщо у вас є давно загублені продукти, які ховаються в морозильній камері під шаром льоду.

Якщо ж в чистій морозильній камері досі є запах, експерти радять після увімкнення приладу наповнити морозилку зім'ятими газетами чи папером. За 24-48 годин папір має поглинути запахи - тоді його можна викинути.

Плита

Плиту рекомендують чистити регулярно - в кінці кожного дня, особливо, якщо ви завзятий домашній кухар. Команда GoCleanCo рекомендує протирати плиту засобом для плити та серветкою з мікрофібри, а пригорілі плями допоможе прибрати сталева "подушечка" для очищення.

Як часто чистити плиту і духовку (ілюстрація: Freepik)

Щотижня протирайте передню панель духовки так само, як і холодильник - вологою ганчіркою з милом для посуду або спреєм для чищення нержавіючої сталі для нержавіючих деталей.

Мікрохвильова піч

Залежно від того, як часто ви користуєтеся мікрохвильовкою, її внутрішню поверхню слід чистити щонайменше раз на тиждень за допомогою засобу для посуду та гарячої води на серветці з мікрофібри - обов'язково відключивши від електромережі.

Коли чистити мікрохвильовку (ілюстрація: Freepik)

Посудомийка

Якщо ваша посудомийна машина виготовлена з нержавіючої сталі, для очищення зовнішньої поверхні можна використати той самий метод, що й для холодильника з цього ж матеріалу.

Як часто мити посудомийку (ілюстрація: Freepik)

Внутрішня частина посудомийної машини потребує щомісячного догляду, а фільтр посудомийки радять чистити щотижня за допомогою щітки та гарячої води.

Раковина

Експерти радять чистити раковину щотижня - усі частини раковини слід спочатку очистити за допомогою мийного засобу та жорсткої ганчірки, а потім промити гарячою водою Більш потужний засіб для очищення слід підбирати відповідно до матеріалу раковини, щоб не пошкодити поверхню.

Стільниці

Через те, що стільниці є найбільш "популярними" місцями на вашій кухні, їх потрібно щодня протирати водою, а принаймні раз на тиждень очищувати ретельніше. Ламіновані, кварцові та гранітні стільниці можна мити сумішшю рідкого мийного засобу та гарячої води.

Як часто протирати стільниці (ілюстрація: Freepik)

Крім того, варто почистити предмети, що стоять на стільниці. Приберіть предмети, які накопичуються там протягом тижня, наприклад, пошту, пакети з їжею, ключі або зайвий посуд.

Щотижня протирайте побутові прилади (та місце під ними), щоб видалити пил і жир, що накопичився.

Підлога

Частота прибирання підлоги залежить від того, чи є у вас домашні тварини та діти - можливо, вам доведеться пилососити двічі на день, якщо у вас великі собаки, але в середньому добре пилососити раз на тиждень.

Крім цього, важливо мити підлогу на кухні принаймні раз на два тижні.

Відро для сміття

Це місце на кухні, про яке часто забувають, але його потрібно чистити щонайменше щотижня. Зрештою, в ньому зберігається сміття.

Вийміть сміття і висипте всі крихти зсередини відра. Використовуйте дезінфекційний засіб, щоб очистити внутрішню і зовнішню частину відра для сміття.

Шафки і шухляди

З часом шафи можуть почати виглядати тьмяно, але трохи мила і води - і вони знову будуть виглядати якнайкраще.

Приводьте їх до ладу кожні кілька місяців, проводячи ретельне прибирання. Краще починати протирати зверху і спускатися донизу - так пил з верхніх полиць шаф не бруднитиме чисту поверхню.

Щотижня протирайте передню частину ганчіркою, змоченою в теплому мильному розчині. Не забувайте протирати щілини на дверцятах чистою сухою ганчіркою.