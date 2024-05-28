Залог чистоты: как часто нужно чистить разные поверхности на кухне

Как часто чистить кухонные поверхности

Безусловно, поддерживать чистоту на кухне следует, независимо от того, готовятся ли каждый вечер сложные блюда или в основном покупается готовая пища.

Некоторые поверхности на кухне используются несколько раз в день и их нужно чистить регулярно. Другие же могут выдерживать более длительный промежуток времени между протираниями.

Холодильник

Эксперты по клинингу GoCleanCo советуют чистить внешнюю поверхность холодильника по меньшей мере еженедельно, но, если у вас есть собаки и дети, может потребоваться ежедневная уборка.

Хорошая новость состоит в том, что наружную поверхность можно просто протереть теплой тряпкой с мылом для посуды.

Холодильники из нержавеющей стали также можно протирать со спреем для чистки, однако это нужно делать в направлении "волокон" стали во избежание разводов.

Как часто мыть холодильник (иллюстрация: Freepik)

Всю внутреннюю часть холодильника следует протирать ежемесячно, а более тщательную очистку следует проводить дважды в год, снимая ящики и полки, чтобы добраться до всех уголков и щелей.

Перед тем, как протирать полки теплой водой, обязательно дайте им остыть до комнатной температуры, поскольку резкое изменение температуры может привести к разбиению стекла.

Используйте горячую воду с дезинфицирующим средством или мыло для посуды и горячую воду для мытья полок во время глубокой уборки.

Морозильная камера

В зависимости от того, что хранится в вашей морозильной камере, ее, скорее всего, нужно чистить дважды в год.

Потребуется определенная подготовка - нужно дать морозильной камере оттаять, прежде чем хорошо вымыть ее горячей водой с моющими средствами.

Однако вам может понадобиться немного больше усилий, если у вас есть давно потерянные продукты, которые прячутся в морозильной камере под слоем льда.

Если же в чистой морозильной камере есть запах, эксперты советуют после включения прибора наполнить морозилку смятыми газетами или бумагой. За 24-48 часов бумага должна поглотить запахи - тогда ее можно выбросить.

Плита

Плиту рекомендуют чистить регулярно - в конце каждого дня, особенно, если вы ревностный домашний повар. Команда GoCleanCo рекомендует протирать плиту средством для плиты и салфеткой из микрофибры, а пригоревшие пятна поможет убрать стальную подушечку для очистки.

Как часто чистить плиту и духовку (иллюстрация: Freepik)

Каждую неделю протирайте переднюю панель духовки так же, как и холодильник - влажной тряпкой с мылом для посуды или спреем для чистки нержавеющей стали для нержавеющих деталей.

Микроволновая печь

В зависимости от того, как часто вы пользуетесь микроволновкой, ее внутреннюю поверхность следует чистить по меньшей мере раз в неделю с помощью посуды и горячей воды на салфетке из микрофибры - обязательно отключив от электросети.

Когда чистить микроволновку (иллюстрация: Freepik)

Посудомойка

Если посудомоечная машина изготовлена из нержавеющей стали, для очистки наружной поверхности можно использовать тот же метод, что и для холодильника из этого же материала.

Как часто мыть посудомоечку (иллюстрация: Freepik)

Внутренняя часть посудомоечной машины требует ежемесячного ухода, а фильтр посудомойки советуют чистить еженедельно с помощью щетки и горячей воды.

Раковина

Эксперты советуют чистить раковину еженедельно - все части раковины следует сначала очистить с помощью моющего средства и жесткой тряпки, а затем промыть горячей водой. Более мощное средство для очистки следует подбирать в соответствии с материалом раковины, чтобы не повредить поверхность.

Столешницы

Из-за того, что столешницы являются наиболее "популярными" местами на вашей кухне, их нужно ежедневно протирать водой, а по крайней мере раз в неделю очищать тщательнее. Ламинированные, кварцевые и гранитные столешницы можно мыть смесью жидкого моющего и горячей воды.

Как часто протирать столешницы (иллюстрация: Freepik)

Кроме того, следует почистить предметы, стоящие на столешнице. Уберите предметы, которые накапливаются там в течение недели, например почту, пакеты с едой, ключи или лишнюю посуду.

Еженедельно протирайте бытовые приборы (и место под ними), чтобы удалить накопившуюся пыль и жир.

Пол

Частота уборки полов зависит от того, есть ли у вас домашние животные и дети - возможно, вам придется пылесосить дважды в день, если у вас большие собаки, но в среднем хорошо пылесосить раз в неделю.

Кроме этого, важно мыть пол на кухне по крайней мере раз в две недели.

Ведро для мусора

Это место на кухне, о котором часто забывают, но его нужно чистить по меньшей мере еженедельно. В конце концов, в нем хранится мусор.

Выньте мусор и высыпьте все крошки изнутри ведра. Используйте дезинфицирующее средство, чтобы очистить внутреннюю и внешнюю часть мусорного ведра.

Шкафчики и ящики

Со временем шкафы могут начать выглядеть тускло, но немного мыла и воды - и они снова будут выглядеть как можно лучше.

Приводите их в порядок каждые несколько месяцев, проводя тщательную уборку. Лучше начинать протирать сверху и спускаться вниз - так пыль с верхних полок шкафов не будет пачкать чистую поверхность.

Еженедельно протирайте переднюю часть тряпкой, смоченной в теплом мыльном растворе. Не забывайте протирать щели на дверце чистой сухой тряпкой.