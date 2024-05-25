11 речей в будинку, які потрібно частіше чистити влітку

Літо, як правило, сезон відпочинку. Можна насолоджуватися довшими днями, проводити більше часу на сонці та здійснювати ті подорожі про які мріяли. Є деякі предмети побуту та місця, які потребують частішого прибирання влітку

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Кухня

Влітку потрібно приділити особливу увагу очищенню навколо раковини та каналізації, а також точки дотику на приладах та столах.

Кухні, як правило, брудніші з точки зору розвитку мікробів, оскільки вони містять залишки їжі та підвищену вологу в повітрі від приготування їжі. Однак, раковини потребувати частішого очищення, ніж інші зони.

Побутова техніка

Експерт з прибирання Кортні Уолш розповів, що літня спека може спричинити появу цвілі у приладах (посудомийних та пральних машинах). Ви дізнаєтеся про це по запаху гнилі, який можна усунути за допомогою оцту та харчової соди.

Постільна білизна та рушники

Влітку люди часто пітніють, тому частіше прання простирадл може допомогти зберегти їх свіжими. Піт може створити середовище для розмноження бактерій і пилових кліщів у вашій постільній білизні.

Варто прати постільну білизну принаймні раз на тиждень влітку.

В ідеалі намагайтеся сушити постільну білизну на повітрі або використовуйте найнижчий рівень нагрівання, якщо ви вирішите сушити в машині.

На додаток до постільної білизни також варто частіше прати рушники.

Одяг

Влітку спітнілому одягу потрібно дати повністю висохнути, перш ніж покласти його в корзину для брудної білизни. І після того, як ви випрали білизну, переконайтеся, що все повністю висохло, перш ніж складати її.

Літо також може принести плями, зокрема від трави та сонцезахисного крему. Щоб очистити плями від трави, використовуйте розчин, що складається з води та оцту.

Стіни

Літня вологість може спричинити появу плісняви ​​по всьому вашому дому. Ось чому влітку в деяких домівках пахне затхлим.

Але, на щастя, цього можна уникнути. Запобігайте утворенню цвілі на ваших стінах, регулярно відкриваючи вікна, щоб "пустити вітер".

Фільтри та вентиляційні отвори кондиціонера

Ваш кондиціонер працює особливо інтенсивно влітку, тому потрібно провести його технічне обслуговування.

Повітряний фільтр призначений для уловлювання твердих часток із внутрішнього середовища.

Коли фільтр забивається пилом, брудом, шерстю домашніх тварин та іншими частинками, це зменшує потік повітря до вашої системи, змушуючи її працювати інтенсивніше.

Тому потрібно частіше чистити вентиляційні отвори, щоб покращити якість повітря, що, своєю чергою може зменшити симптоми алергії та дихальний дискомфорт.

Відкритий гриль

Оскільки гриль частіше використовується влітку, тому цей предмет також потрібно частіше чистити. Все тому, що він може накопичувати жир, частинки їжі та інше сміття.

Зокрема, варто після кожного використання, поки він ще гарячий, ретельно видаляти сміття та залишки жиру.

Чохли та подушки для вуличних меблів

Сидіння на свіжому повітрі - чудовий спосіб насолодитися літом. Проте вуличні меблі та подушки можуть накопичувати пил. Тому варто регулярно чистити чохли та подушки пилососом або щіткою.

Ванні кімнати

Ванні кімнати завжди є одними з найпопулярніших кімнат у будь-якому будинку.

Необхідно частіше чистити душову лійку (замочуючи її у ванні з білим оцтом) і туалет (особливо кнопку змиву).

До того потрібно викинути старі килими, які знаходяться біля унітаза - вони можуть містити багато мікробів.

Взуття

Коли ви потієте, це впливає не лише на ваше тіло та одяг. Ваше взуття також просочується потом через спеку.

Щоб запобігти розмноженню бактерій, змінюйте взуття, щоб воно провітрювалося та регулярно чистіть його відповідно до інструкцій виробника.

Іграшки

Оскільки влітку діти не відвідують школу та проводять більше часу вдома, то вони постійно грають іграшками. Замість того, щоб витрачати години на ручне миття, м'які іграшки без батарейок можна безпечно помістити в машину для швидкого й ефективного очищення.

Сушити їх варто краще на вулиці на свіжому повітрі.