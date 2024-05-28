5 речей, які ніколи не варто чистити харчовою содою
Харчова сода є надійним помічником у прибиранні помешкання, для миття та дезінфекції, допомагаючи відчистити бруд та кіптяву. Однак сода категорично не підходить для деяких поверхонь.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Santeplusmag.
Мармур
Мармурові поверхні не люблять кислих продуктів, таких як оцет, лимон або відбілювач, і ще менше - абразивних речовин, таких як харчова сода. З цим продуктом цей матеріал з часом може стати пористим і вразливим до пошкоджень.
Якщо мармур контактував з содою, швидко промийте його, щоб уникнути подряпин або навіть білого нальоту.
Сода може пошкодити мармур (ілюстрація: Freepik)
Тож обирайте м'які, натуральні засоби для очищення цієї поверхні і отримуйте надійний результат.
Скло
Хоча цей порошок ефективно видаляє дрібні подряпини з вікон, не рекомендується використовувати його регулярно. Через її абразивні властивості, сода може парадоксальним чином подряпати вікно.
Не використовуйте соду для очищення скла (ілюстрація: Freepik)
Щоб мати бездоганні та бездоганні вікна, обирайте білий оцет або воду та папір або тканину для полірування стекла.
Золоті вироби
Ювелірні вироби з золота не можна чистити содою в жодному разі. І не дарма, матеріал може подряпатися або ослабнути. Найкращою альтернативою, для очищення золотих виробів або ювелірних прикрас від бруду, є мильна вода.
Опустіть вироби у миску з теплою водою і рідким милом. Залиште на кілька хвилин, а потім промийте чистою водою. Висушіть м'якою чистою тканиною, і в результаті вироби засяють яскравим блиском.
Дерев'яні поверхні
Так само, як і мармур, дерево, як необроблене, так і покрите лаком, може бути пошкоджене харчовою содою.
Шар герметика, який використовується для захисту дерев'яних предметів, може бути розмитий абразивними продуктами, такими як харчова сода.
Сода дряпає дерев'яні поверхні (ілюстрація: Freepik)
Тож замість цього порошку обирайте спеціальні засоби, щоб зберегти захисний шар деревини неушкодженим. Крім того, деякі ефірні олії можуть відновити такі поверхні і надати їм блиску.
Алюмінієве кухонне приладдя
У кулінарії харчова сода популярна, але на деяких матеріалах, таких як алюміній, її слід уникати - алюмінієвий посуд може втратити свій природний колір.
Мильна вода з рідиною для миття посуду буде кращим варіантом для надання блиску цьому кухонному приладдю.
До речі, раніше ми писали про те, які помилки під час прибирання кухні приносять більше шкоди, ніж користі.
А також розповідали, які мийні засоби категорично не можна поєднувати.