ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Запорожец" превратили в болид Ferrari и выставили на продажу: фото "монстра"

Вторник 08 сентября 2020 15:05
"Запорожец" превратили в болид Ferrari и выставили на продажу: фото "монстра"
Самодельный Ferrari из "Запорожца" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Запорожец превратили в Ferrari и теперь продают за сумасшедшие деньги

Самодельный Ferrari собрали на основе легенды украинского автопрома "Запорожца" (ЗАЗ) и теперь выставили на продажу. "Монстр" классического для итальянского болида цвета - ярко-красного - и выглядит действительно впечатляюще.

Необычный болид Формулы-1 продается в России и за него просят ни много ни мало - 950 тысяч рублей (почти 350 тысяч гривен или 12,5 тысяч долларов). Авто продается на ресурсе "Автогурман".

&quot;Запорожец&quot; превратили в болид Ferrari и выставили на продажу: фото &quot;монстра&quot;&quot;Запорожец&quot; превратили в болид Ferrari и выставили на продажу: фото &quot;монстра&quot;&quot;Запорожец&quot; превратили в болид Ferrari и выставили на продажу: фото &quot;монстра&quot;

"Запорожец" превратили в Ferrari (фото: автогурман.com)

"Formula ЗАЗ Ferrari. Все в идеальном состоянии ручной сборки 1979 года, двигатель с гаража выпущен 2008", - говорится в описании автомонстра.

Кузов автомобиля сделан из стеклопластика, а мотор от ЗАЗ-968. Речь идет о 42-сильном моторе легендарного "Запорожца".

Авто выглядит как настоящий болид, однако не только визуально, а и по мощностям - оно не уступает профессиональным авто.

&quot;Запорожец&quot; превратили в болид Ferrari и выставили на продажу: фото &quot;монстра&quot;&quot;Запорожец&quot; превратили в болид Ferrari и выставили на продажу: фото &quot;монстра&quot;&quot;Запорожец&quot; превратили в болид Ferrari и выставили на продажу: фото &quot;монстра&quot;&quot;Запорожец&quot; превратили в болид Ferrari и выставили на продажу: фото &quot;монстра&quot;

Из "Запорожца" сделали Ferrari (фото: автогурман.com)

Ранее мы писали, что украинец решил переделать "волынский джип" в "Гелик", но что-то пошло не так.

Также сообщалось, что в Кирилловке в старый ВАЗ, "утрамбовали" 13 детей и увезли на море.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Авто автомобили
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь