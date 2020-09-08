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"Запорожець" перетворили на болід Ferrari і виставили на продаж: фото "монстра"

Вівторок 08 вересня 2020 15:05
"Запорожець" перетворили на болід Ferrari і виставили на продаж: фото "монстра"
Саморобний Ferrari із "Запорожця" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Запорожець перетворили на Ferrari і тепер продають за шалені гроші

Саморобний Ferrari зібрали на основі легенди українського автопрому "Запорожця" (ЗАЗ) і тепер виставили на продаж. "Монстр" класичного для італійського боліда кольору - яскраво-червоного - і виглядає дійсно вражаюче.

Незвичайний болід Формули-1 продається в Росії і за нього просять ні багато ні мало - 950 тисяч рублів (майже 350 тисяч гривень або 12,5 тисяч доларів). Авто продається на ресурсі "Автогурман".

&quot;Запорожець&quot; перетворили на болід Ferrari і виставили на продаж: фото &quot;монстра&quot;&quot;Запорожець&quot; перетворили на болід Ferrari і виставили на продаж: фото &quot;монстра&quot;&quot;Запорожець&quot; перетворили на болід Ferrari і виставили на продаж: фото &quot;монстра&quot;

"Запорожець" перетворили на Ferrari (фото: автогурман.сом)

"Formula ЗАЗ Ferrari. Все в ідеальному стані ручної збірки 1979 року, двигун з гаража випущений 2008", - йдеться в описі автомонстра.

Кузов автомобіля зроблений зі склопластику, а мотор від ЗАЗ-968. Мова йде про 42-сильний мотор легендарного "Запорожця".

Авто виглядає як справжній болід, проте не тільки візуально, а й за потужностями - воно не поступається професійним авто.

&quot;Запорожець&quot; перетворили на болід Ferrari і виставили на продаж: фото &quot;монстра&quot;&quot;Запорожець&quot; перетворили на болід Ferrari і виставили на продаж: фото &quot;монстра&quot;&quot;Запорожець&quot; перетворили на болід Ferrari і виставили на продаж: фото &quot;монстра&quot;&quot;Запорожець&quot; перетворили на болід Ferrari і виставили на продаж: фото &quot;монстра&quot;

Із "Запорожця" зробили Ferrari (фото: автогурман.сом)

Раніше ми писали, що українець вирішив переробити "волинський джип" в "Гелік", але щось пішло не так.

Також повідомлялося, що в Кирилівці старий ВАЗ, "утрамбували" 13 дітей і відвезли на море.

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