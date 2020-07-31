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Утрамбовали 13 детей в старый ВАЗ и поехали в Кирилловку: фото "дикой" выходки

Пятница 31 июля 2020 10:01
Утрамбовали 13 детей в старый ВАЗ и поехали в Кирилловку: фото "дикой" выходки
По дороге в Кирилловку заметили странное авто (коллаж: РБК-Украина)

Отдыхающие отличились странной выходкой по пути на Азовское море

Очевидцы сняли на фото странный автомобиль, который направлялся в сторону курортной Кирилловки на Азовском море. В стареньком ВАЗ 2108, который ковылял по дороге, было битком набито детей.

Фото со странной выходкой было замечено под Акимовкой Запорожской области, пишет РИА Мелитополь.

Люди снимали странный автомобиль на камеры смартфонов, а по подсчетам в трехдверном автомобиле класса "супермини" ехало 13 маленьких детей.

Утрамбовали 13 детей в старый ВАЗ и поехали в Кирилловку: фото &quot;дикой&quot; выходки

По дороге на Кирилловку в авто ехало 13 детей (фото: ria-m.tv)

К сожалению, автор фото, распространивший его в соцсети, закрыл номер автомобиля. Поэтому идентифицировать водителя у полицейских нет возможности.

Но страшно даже представить, что бы могло произойти, если бы такое авто попало в дорожно-транспортное происшествие.

Ранее мы писали, что мощный шторм накрыл Кирилловку. Появилось видео, как сейчас выглядит популярный курорт.

Также сообщалось, что отдыхающие устроили заплыв на матрасе по затопленным улицам Кирилловки.

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