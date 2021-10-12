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Под Запорожьем отец ученика показал, чем кормят детей в школе: в сети еду называют "баландой" (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В городе Виноградов Закарпатской области отец ученика школы №1 возмущен питанием в столовой. В сети еду, которую готовят для детей, называют "баландой".

Об этом Ромоло Менис опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, он пытался пообщаться с администрацией, но его не пустили.

"Школьная столовая, м. Виноградов, школа номер 1. Меню: супчик, каша, прянички и чаек – выглядит вкусно. Ваше мнение.",- написал мужчина.

На фото видно, что еда не совсем аппетитно выглядит. В частности, это борщ бледно-оранжевого цвета, каша, которая расплылась тарелкой и подлива цвета борща.

Также пользователи в комментариях оставили 130 комментариев, в которых они возмущаются.

  • "Новое меню". А где фрукты, овощи?;
  • Ощущение, что помои;
  • Примерно так выглядят "комплексные обеды" в исправительных колониях;
  • Теперь понимаю чего сын просит больше денег и ест 2 -3 булочки;
  • По-моему, не очень вкусно выглядит. Мой ребенок бы такого не ел;
  • Я предлагаю всем родителям поднять вопрос о не здоровом ужасном питании в Виноградовских СОШ N1;
  • Надо собраться и пойти к директорше и пусть принимать какие-то меры. Мои детки тоже ходят эту школу. Мамочки не будьте равнодушными прилагать усилия. Это же наши дети;
  • На баланду больше похоже.

В Виноградове родители жалуются на питание в школе (фото: facebook.com/romolo.menis)

Ранее мы сообщали, что в Одессе школы и больницы могут остаться без отопления.

Также мы писали, что в школах Черкасс каникулы начнутся раньше.

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