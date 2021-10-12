Под Запорожьем отец ученика показал, чем кормят детей в школе: в сети еду называют "баландой" (фото)

В городе Виноградов Закарпатской области отец ученика школы №1 возмущен питанием в столовой. В сети еду, которую готовят для детей, называют "баландой".
Об этом Ромоло Менис опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, он пытался пообщаться с администрацией, но его не пустили.
"Школьная столовая, м. Виноградов, школа номер 1. Меню: супчик, каша, прянички и чаек – выглядит вкусно. Ваше мнение.",- написал мужчина.
На фото видно, что еда не совсем аппетитно выглядит. В частности, это борщ бледно-оранжевого цвета, каша, которая расплылась тарелкой и подлива цвета борща.
Также пользователи в комментариях оставили 130 комментариев, в которых они возмущаются.
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