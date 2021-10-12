Під Запоріжжям батько учня показав, чим годують дітей в школі: у мережі їжу називають "баландою" (фото)

У місті Виноградів Закарпатської області батько учня №1 у місті обурений харчуванням у їдальні. У мережі їжу, яку готують для дітей, називають "баландою".
Про це Ромоло Меніс опублікував на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, він намагався поспілкуватись з адміністрацією, але його не пустили.
"Шкільна їдальня, м. Виноградів, школа номер 1. Меню: супчик, каша, прянички й чайок – виглядає смачно. Ваша думка.", – написав чоловік.
На фото видно, що їжа не зовсім апетитно виглядає. Зокрема, це борщ блідо-помаранчевого кольору, каша, яка розплилася тарілкою та підлива кольору борщу.
Також користувачі у коментарях залишили 130 коментарів, в яких вони обурюються.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі школи та лікарні можуть залишитися без опалення.
Також ми писали, що в школах Черкас канікули розпочнуться раніше.