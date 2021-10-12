В Одессе школы и больницы могут остаться без отопления: названа причина
В Одесской области бюджетные учреждения могут остаться без отопления. Все из-за слишком высоких цен на газ.
Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, пишет Vgorode.
Какая цена на газ
Гриневецкий рассказал, что до конца этого года регион договорился с поставщиками газа о фиксированной цене - 11,5 гривен за куб.
Кроме того, в следующем году области предложили новый тариф - 40 гривен за куб. Цены выросли из-за повышения оптовой цены на мировом рынке.
Важно, что в бюджете сейчас нет соответствующей суммы, чтобы погасить задолженность. В то же время "Одессагаз" уже направил 221 письмо в учреждения социальной инфраструктуры с предупреждением об отключении газа.
Также соответствующая ситуация может привести к срыву отопительного сезона и учебного процесса и прекращению предоставления лечебных услуг.
Ранее мы сообщали, что украинцы задолжали за коммуналку более 60 млрд гривен. По состоянию на конец месяца долги составили 62,9 млрд гривен.
Также мы писали, когда в Черкассах включат отопление. В частности, отопление в жилых домах пока не будут включать.
Кроме того, отопление включено сегодня в больницах и в поликлиниках. В детских садах отопительный сезон стартует с 16 октября.