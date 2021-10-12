В школах Черкасс каникулы начнутся раньше: в чем причина
Фото: в школах Черкасс каникулы начнутся раньше (Getty Images)
В Черкассах школьники уйдут на осенние каникулы неделей раньше. Такое решение было принято в целях экономии затрат на отопление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Анатолия Бондаренко в Facebook.
"В школах, чтобы уменьшить расходы тепла, профильный департамент предложил перенести осенние каникулы неделей ранее и провести их с 18 по 24 октября",- написал мэр.
Он также отметил, что в учреждениях среднего образования отопление будут подключать уже после каникул, но по отдельным заявкам директоров школ.
Напомним, что в Ивано-Франковске осенние школьные каникулы также начнутся на неделю раньше.
Отметим, что для школьников Винницы каникулы в этом году также перенесены.