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В школах Черкасс каникулы начнутся раньше: в чем причина

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Черкассы, Вторник 12 октября 2021 14:06
В школах Черкасс каникулы начнутся раньше: в чем причина Фото: в школах Черкасс каникулы начнутся раньше (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Черкассах школьники уйдут на осенние каникулы неделей раньше. Такое решение было принято в целях экономии затрат на отопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Анатолия Бондаренко в Facebook.

"В школах, чтобы уменьшить расходы тепла, профильный департамент предложил перенести осенние каникулы неделей ранее и провести их с 18 по 24 октября",- написал мэр.

Он также отметил, что в учреждениях среднего образования отопление будут подключать уже после каникул, но по отдельным заявкам директоров школ.

Напомним, что в Ивано-Франковске осенние школьные каникулы также начнутся на неделю раньше.

Отметим, что для школьников Винницы каникулы в этом году также перенесены.

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