Под Запорожьем отец ученика показал, чем кормят детей в школе: в сети еду называют "баландой" (фото)
В городе Виноградов Закарпатской области отец ученика школы №1 возмущен питанием в столовой. В сети еду, которую готовят для детей, называют "баландой".
Об этом Ромоло Менис опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, он пытался пообщаться с администрацией, но его не пустили.
"Школьная столовая, м. Виноградов, школа номер 1. Меню: супчик, каша, прянички и чаек – выглядит вкусно. Ваше мнение.",- написал мужчина.
На фото видно, что еда не совсем аппетитно выглядит. В частности, это борщ бледно-оранжевого цвета, каша, которая расплылась тарелкой и подлива цвета борща.
Также пользователи в комментариях оставили 130 комментариев, в которых они возмущаются.
- "Новое меню". А где фрукты, овощи?;
- Ощущение, что помои;
- Примерно так выглядят "комплексные обеды" в исправительных колониях;
- Теперь понимаю чего сын просит больше денег и ест 2 -3 булочки;
- По-моему, не очень вкусно выглядит. Мой ребенок бы такого не ел;
- Я предлагаю всем родителям поднять вопрос о не здоровом ужасном питании в Виноградовских СОШ N1;
- Надо собраться и пойти к директорше и пусть принимать какие-то меры. Мои детки тоже ходят эту школу. Мамочки не будьте равнодушными прилагать усилия. Это же наши дети;
- На баланду больше похоже.
В Виноградове родители жалуются на питание в школе (фото: facebook.com/romolo.menis)
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