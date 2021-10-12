ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Під Запоріжжям батько учня показав, чим годують дітей в школі: у мережі їжу називають "баландою" (фото)

Новость на русском →
Закарпатська область, Вівторок 12 жовтня 2021 20:55
Під Запоріжжям батько учня показав, чим годують дітей в школі: у мережі їжу називають "баландою" (фото) Батьки скаржаться на харчування у школі міста Виноградова (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Виноградів Закарпатської області батько учня №1 у місті обурений харчуванням у їдальні. У мережі їжу, яку готують для дітей, називають "баландою".

Про це Ромоло Меніс опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він намагався поспілкуватись з адміністрацією, але його не пустили.

"Шкільна їдальня, м. Виноградів, школа номер 1. Меню: супчик, каша, прянички й чайок – виглядає смачно. Ваша думка.", – написав чоловік.

На фото видно, що їжа не зовсім апетитно виглядає. Зокрема, це борщ блідо-помаранчевого кольору, каша, яка розплилася тарілкою та підлива кольору борщу.

Також користувачі у коментарях залишили 130 коментарів, в яких вони обурюються.

  • "Нове меню". А де фрукти, овочі?;
  • Відчуття, що помиї;
  • Приблизно так виглядають "комплексні обіди" в виправних колоніях;
  • Тепер розумію чого син просить більше грошей і їсть 2 -3 булочки;
  • Як на мене, не дуже смачно виглядає. Моя дитина б такого не їла;
  • Я пропоную всім батькам підняти питання про не здорове жахливе харчування в Виноградівські ЗОШ N1;
  • Треба зібратись і піти до директорки й хай вживати якісь заходів. Мої дітки теж ходять цю школу. Мамочки не будьте байдужими докладати зусиль. Це ж наші діти;
  • На баланду більше схоже.

Під Запоріжжям батько учня показав, чим годують дітей в школі: у мережі їжу називають &quot;баландою&quot; (фото)Під Запоріжжям батько учня показав, чим годують дітей в школі: у мережі їжу називають &quot;баландою&quot; (фото)Під Запоріжжям батько учня показав, чим годують дітей в школі: у мережі їжу називають &quot;баландою&quot; (фото)У Виноградові батьки скаржаться на харчування у школі (фото: facebook.com/romolo.menis)

Раніше ми повідомляли, що в Одесі школи та лікарні можуть залишитися без опалення.

Також ми писали, що в школах Черкас канікули розпочнуться раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
LITE
Свято 12 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 12 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела