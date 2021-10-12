Під Запоріжжям батько учня показав, чим годують дітей в школі: у мережі їжу називають "баландою" (фото)

У місті Виноградів Закарпатської області батько учня №1 у місті обурений харчуванням у їдальні. У мережі їжу, яку готують для дітей, називають "баландою".

Про це Ромоло Меніс опублікував на своїй сторінці у Facebook .

За його словами, він намагався поспілкуватись з адміністрацією, але його не пустили.

"Шкільна їдальня, м. Виноградів, школа номер 1. Меню: супчик, каша, прянички й чайок – виглядає смачно. Ваша думка.", – написав чоловік.

На фото видно, що їжа не зовсім апетитно виглядає. Зокрема, це борщ блідо-помаранчевого кольору, каша, яка розплилася тарілкою та підлива кольору борщу.

Також користувачі у коментарях залишили 130 коментарів, в яких вони обурюються.

"Нове меню". А де фрукти, овочі?;

Відчуття, що помиї;

Приблизно так виглядають "комплексні обіди" в виправних колоніях;

Тепер розумію чого син просить більше грошей і їсть 2 -3 булочки;

Як на мене, не дуже смачно виглядає. Моя дитина б такого не їла;

Я пропоную всім батькам підняти питання про не здорове жахливе харчування в Виноградівські ЗОШ N1;

Треба зібратись і піти до директорки й хай вживати якісь заходів. Мої дітки теж ходять цю школу. Мамочки не будьте байдужими докладати зусиль. Це ж наші діти;

На баланду більше схоже.

У Виноградові батьки скаржаться на харчування у школі (фото: facebook.com/romolo.menis)