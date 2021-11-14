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Под Запорожьем несовершеннолетние на Mercedes пугали 12-летнего ребенка (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Кушугуме Запорожской области несовершеннолетние на Mercedes пугали 12-летнего мальчика. Они подъехали к нему с предложением подвести, но ребенку удалось сбежать от молодых людей в ближайший киоск, где люди вызвали полицию.

Об этом сообщают "Вартові еспресо" в Facebook.

Полиция остановила автомобиль Мерседес Гелендваген, в котором находились трое парней 16, 17 и 18 лет. Свой поступок молодые люди объяснили тем, что хотели просто развлечься.

На парня, который все снимал на видео составили протокол за хулиганство. Интересно, что за рулем Mercedes находился 17-летний парень. По закону, водить автомобилем в Украине можно с 18 лет.

На водителя и его отца составлены протоколы за управление без прав и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, в Одессе ночью на холоде родители отправили маленького мальчика зарабатывать. 10-летнего ребенка увидели охранники, они спросили, где его родители.

Ребенок со своего телефона позвонил отцу, который сказал охранникам, что сына заберет его мать, но так никто за ним и не пришел.

Мы также писали о том, что на Буковине отец отказывается отдавать в школу своих четырех детей, потому что "они не рабы".

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MercedesЗапорожская область