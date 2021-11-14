Под Запорожьем несовершеннолетние на Mercedes пугали 12-летнего ребенка (видео)

В Кушугуме Запорожской области несовершеннолетние на Mercedes пугали 12-летнего мальчика. Они подъехали к нему с предложением подвести, но ребенку удалось сбежать от молодых людей в ближайший киоск, где люди вызвали полицию.
Об этом сообщают "Вартові еспресо" в Facebook.
Полиция остановила автомобиль Мерседес Гелендваген, в котором находились трое парней 16, 17 и 18 лет. Свой поступок молодые люди объяснили тем, что хотели просто развлечься.
На парня, который все снимал на видео составили протокол за хулиганство. Интересно, что за рулем Mercedes находился 17-летний парень. По закону, водить автомобилем в Украине можно с 18 лет.
На водителя и его отца составлены протоколы за управление без прав и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.
Напомним, в Одессе ночью на холоде родители отправили маленького мальчика зарабатывать. 10-летнего ребенка увидели охранники, они спросили, где его родители.
Ребенок со своего телефона позвонил отцу, который сказал охранникам, что сына заберет его мать, но так никто за ним и не пришел.
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