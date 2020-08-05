Под Запорожьем мать подкопала тюрьму, чтобы освободить сына: тюремщики смеялись неделю

Женщина вырыла подкоп под тюрьмой глубиной три метра и протяженностью в десять, чтобы освободить своего 32-летнего сына. И это не сюжет из голливудского экшна, а эпизод из жизни Вольнянского учреждения для исполнения наказаний в Запорожской области.

Сына освободительницы приговорили к пожизненному сроку за убийство с особой жестокостью, разбой, похищение авто и незаконное обращение с оружием.

За работой матери заключенного сотрудники зоны наблюдали в течение недели. Даже установили камеры, чтобы были потом доказательства. Для подкопа женщина использовала две лопаты с короткой ручкой, топор, молоток-кирку, "мастерок" (кельму), пакеты для мусора и даже рулетку.

Мать заключенного все еще на свободе, но ей грозит до восьми лет лишения свободы за покушение на совершение побега с мест лишения свободы.

Тюремщики не хотят разглашать систему охраны учреждения, но говорят, что никаких шансов у нее не было. Но если бы женщина вырыла яму всего метр глубиной, вряд ли ей могли что-то предъявить. Впрочем, ее никто так и не остановил...

Под Запорожьем мать отчаянно пыталась освободить сына (видео: ТСН)

И несмотря на уверения управления зоны, что сбежать нереально, такие случаи бывают. Так, менее года назад из Житомирской области из колонии сбежали двое осужденных. Но чаще всего беглецов ловят. Как, к примеру, произошло во Львовской области, где при задержании таких пострадал полицейский.