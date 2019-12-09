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В Житомирской области из колонии сбежали двое осужденных

Новости » Происшествия     09.12.2019 - 17:10
В Житомирской области из колонии сбежали двое осужденных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчины отбывали наказание за кражу и наркотики

В Житомирской области в ночь на 9 декабря двое осужденных сбежали из Райковской исправительной колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, из исправительной колонии сбежали осужденный за кражу Николай Моисеенко, 1980 года рождения, и Геннадий Мазур, который отбывал наказание за незаконное изготовление и сбыт наркотиков, 1985 г. р.

"Место отбывания наказания самовольно оставил Моисеенко Николай Николаевич 07.08.1980 г.н., уроженец с.Маркуш Бердичевского района, проживающий в с. Великой Фосне Овручского района. Также среди разыскиваемых - Мазуренко Геннадий Павлович, 20.03.1985 г.н., уроженец с. Заболоти Радомышльского района", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение осужденных.

Напомним, в конце августа в Винницкой области из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию, сбежал заключенный. Мужчина отбывал наказание за кражу. Он был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Также РБК-Украина писало, что 22 сентября в Николаевской области из колонии сбежал осужденный за умышленное убийство. По факту побега правоохранители открыли уголовное производство по статье 393 Уголовного кодекса Украины.

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