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Во Львовской области задержали беглецов из колонии, пострадал полицейский

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 09:57
Во Львовской области задержали беглецов из колонии, пострадал полицейский
Фото: пострадавший правоохранитель (lv.npu.gov.ua)

Правоохранитель получил проникающее ножевое ранение

Во Львовской области во время задержания двух осужденных, которые сбежали из колонии, пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщили в полиции, вечером 4 сентября сотрудник Жидачевского отделения полиции, находясь вне службы, обнаружил близ села Междуречья подозрительных мужчин, которые подпадали под ориентировку на сбежавших из Николаевской исправительной колонии. После отказа пройти в участок полиции, правоохранитель решил самостоятельно задержать подозреваемых.

"Мужчины отказались и Олег Франков (сотрудник полиции - ред.) принял решение об их задержании. Злоумышленники начали сопротивляться и один из них нанес сержанту полиции удар ножом в левую сторону грудной клетки, причинив проникающее ранение", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на место происшествия немедленно прибыли другие правоохранители и задержали злоумышленников. Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции Львовской области подтвердили информацию о побеге двух осужденных из Николаевской исправительной колонии. Побег произошел во вторник, 3 сентября. Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 393. Беглецам грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

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