В Запорожье женщина сожгла себя на территории храма: подробности

В Запорожье женщина совершила акт самосожжения на территории римско-католического храма. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 4 июля, в 04:05.

В пресс-службе полиции подтвердили происшествие. Личность женщины пока что неизвестна, как и мотивы такого страшного поступка.

Но предварительно установлено, что женщина облила себя горючим веществом и подожгла. Местные СМИ сообщают, что самосожжение произошло на территории Собора Бога Отца Милосердного, что по улице Заводской, 21-А.

Также появились и фото с места происшествия. Снимки можно посмотреть по ссылке. Фото 18+.

"Личность погибшей устанавливается и обстоятельства происшествия тоже. Известно, что женщина была на территории храма одна, облила себя легко горючим веществом и подожгла", - сообщает ТСН.

Сейчас на месте работают правоохранители. Они выясняют, что побудило женщину совершить самоубийство.

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