У Запоріжжі жінка спалила себе на території храму: подробиці

У Запоріжжі жінка вчинила акт самоспалення на території римсько-католицького храму. Надзвичайна подія трапилася сьогодні, 4 липня, о 04:05.

У пресслужбі поліції підтвердили НП. Особа жінки поки що невідома, як і мотиви такого страшного вчинку.

Але попередньо встановлено, що жінка облила себе горючою речовиною і підпалила. Місцеві ЗМІ повідомляють, що самоспалення сталося на території Собору Бога Отця Милосердного, що по вулиці Заводській, 21-А.

Також з'явилися і фото з місця події. Знімки можна переглянути за посиланням. Фото 18+.

"Особа загиблої встановлюється і обставини події теж. Відомо, що жінка була на території храму одна, облила себе легко горючою речовиною і підпалила", - повідомляє ТСН.

Зараз на місці працюють правоохоронці. Вони з'ясовують, що спонукало жінку вчинити самогубство.

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