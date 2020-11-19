В Запорожье женщина с подозрением на COVID-19 совершила самоубийство в больнице

Женщина пришла на прием к врачу, но в кабинет так и не зашла
В Запорожье женщина выпрыгнула из окна больницы и скончалась в результате полученных от падения травм на месте. Стало известно, что пациентка имела подозрение на коронавирусную болезнь.
Трагедия произошла на территории 9-й городской больницы, куда 56-летняя женщина пришла на прием к врачу. Об этом говорится в сюжете "Свідок НТН".
В полиции рассказали, что жительница Запорожья при жизни высказывала намерения совершить суицид.
Также сообщается, что у женщины было психическое заболевание.
По словам очевидцев, рано утром 18 ноября она пришла в больницу в терапевтическое отделение на прием к врачу на 4-м этаже медучреждения, однако в кабинет не зашла.
Позже тело женщины обнаружили под окнами горбольницы с разбитой головой.
Согласно предварительным данным, она имела подозрение на COVID-19.
В полиции рассказали, что по данному факту было начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией самоубийство) УК. Проводится досудебное расследование.
Видео: В Запорожье женщина с подозрением на коронавирус совершила самоубийство, выпрыгнув из окна больницы
Ранее сообщалось, что несколько дней назад под Сумами больная COVID-19 совершила самоубийство в больнице.
Также мы писали о том, что недавно под Запорожьем роженица выпрыгнула из окна - 32-летняя женщина пыталась покончить жизнь самоубийством и оставила предсмертную записку.