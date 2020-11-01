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Я любила жизнь, а вы меня извели: под Запорожьем роженица выпрыгнула из окна

Бердянск, Воскресенье 01 ноября 2020 20:34
Я любила жизнь, а вы меня извели: под Запорожьем роженица выпрыгнула из окна
Женщина выпрыгнула из окна (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Женщина родила ребенка, а через несколько дней выпрыгнула из окна

В Бердянске Запорожской области 32-летняя женщина после рождения ребенка пыталась покончить жизнь самоубийством. Она выпрыгнула из окна больницы, но перед этим оставила предсмертную записку.

Об этом сообщают в группе "Бердянское территориальное медицинское объединение" в Facebook.

В Больницу женщина попала еще 23 октября. У нее диагностировали коронавирус, поэтому ее определили в специализированное отделение для больных COVID-19.

Через три дня, 26 октября, она родила здорового ребенка. При этом роженица тоже чувствовала себя удовлетворительно. А сегодня, 1 ноября, около 10:00 она написала предсмертную записку и выбросилась из окна второго этажа.

"Люди, я вас любила и что вы сделали за это? Все вы? Я любила жизнь, а вы меня извели! Я была чистой душой перед Богом!" - написала женщина.

Я любила жизнь, а вы меня извели: под Запорожьем роженица выпрыгнула из окна

Предсмертная записка (фото: facebook.com/groups/btmo.com.ua)

Она получила травмы, но, к счастью, осталась жива. Ей оказали всю необходимую помощь, сейчас она находится под наблюдением врачей. За ней также присматривает психиатр

В медучреждении рассказали, что ранее женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Напомним, в Херсонской области 11-летний ребенок из многодетной семьи покончил жизнь самоубийством.

Ранее в Киеве из окна выпрыгнул преподаватель вуза. Он оставил записку.

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