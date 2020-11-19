У Запоріжжі жінка з підозрою на COVID-19 скоїла самогубство в лікарні

У Запоріжжі жінка вистрибнула з вікна лікарні й померла в результаті отриманих від падіння травм на місці. Стало відомо, що пацієнтка мала підозру на коронавірусну хворобу.

Трагедія сталася на території 9-ї міської лікарні, куди 56-річна жінка прийшла на прийом до лікаря. Про це йдеться в сюжеті "Свідок НТН".

У поліції розповіли, що мешканка Запоріжжя за життя висловлювала наміри скоїти суїцид.

Також повідомляється, що у жінки було психічне захворювання.

За словами очевидців, рано вранці 18 листопада вона прийшла до лікарні в терапевтичне відділення на прийом до лікаря на 4-му поверсі медустанови, однак до кабінету не зайшла.

Пізніше тіло жінки виявили під вікнами лікарні з розбитою головою.

Згідно з попередніми даними, вона мала підозру на COVID-19.

У поліції розповіли, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство) КК. Проводиться досудове розслідування.

Відео: У Запоріжжі жінка з підозрою на коронавірус скоїла самогубство, вистрибнувши з вікна лікарні

Раніше повідомлялося, що кілька днів тому під Сумами хвора на COVID-19 скоїла самогубство в лікарні.

Також ми писали про те, що нещодавно під Запоріжжям породілля вистрибнула з вікна - 32-річна жінка намагалася покінчити життя самогубством і залишила передсмертну записку.