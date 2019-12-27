У Запоріжжі зацвіли квітневі квіти: яскраві фото передноворічного дива

У Запоріжжі у грудні зацвіли фіалки (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Запоріжжі ожили рослини, які розпускаються в середині весни

У Запоріжжі через аномально теплий грудень, який побив столітні температурні рекорди, прокинулися квітневі квіти. У Запорізькому ботанічному саду почали розпускатися лісові фіалки.

Фото передноворічного дива з'явилося на Instagrm-сторінці ботсаду.

"Поки українці чекають новорічного дива і справжньої зими, природа дарує квітучі сюрпризи. Перший місяць зими завершується, а ми знайшли фіалку серед листя в саду. Чудеса та й годі! Будемо сподіватися, що зима все-таки прийде в Запоріжжя, і рослини більше не будуть плутати пори року", - підписане яскраве фото квітучої жовтої красуні.

При цьому лісова фіалка є не самою ранньою весняною квіткою, в наших широтах рослина зазвичай починає цвітіння у квітні.

У Запоріжжі у грудні зацвіли фіалки (фото: instagram.com/botsad_zp)

Варто відзначити, що подібні чудеса трапляються по всій Україні через аномально теплу зиму - в біологічних годинниках рослин трапляється збій. Не так давно на Західній Україні масово почали розпускатися та квітнути дерева - магнолії, сакури і навіть калина і яблуня.

І хоча в найближчі дні в Україні очікуються морози, вже у новорічну ніч знову прийде плюсова температура, яка буде триматися у перші дні січня 2020.