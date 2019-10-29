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У Запоріжжі помітили кортеж Зеленського: в мережу просочилося відео

STYLERЖиття    29.10.2019 - 16:29
У Запоріжжі помітили кортеж Зеленського: в мережу просочилося відео
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

У Запоріжжі на відкритті нової траси Володимир Зеленський їхав у супроводі кількох машин

Володимир Зеленський проінспектував дорогу Н-08 Бориспіль-Запоріжжя, але їхав він туди в супроводі кортежу. Так, автомобіль голови держави супроводжувала машина швидкої допомоги і автомобіля поліції. Ролик був опублікований на каналі Actual Today на Youtube.

Кортеж президента люди помітили на вулиці Магістральній у Шевченківському районі міста Запоріжжя. Колона рухалася у супроводі машин швидкої допомоги і поліції.

Як відомо, Зеленський прибув 29 жовтня в смт Розівка на відкриття нової дороги: президент за кермом автомобіля прийняв рішення сам проїхатися по трасі "Запоріжжя — Маріуполь".

До речі, раніше президент Зеленський говорив, що навіть при наявності його кортежу на дорозі, ніякі дороги і не перекривають.

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