В Запорожье загадочно погибла целая семья: подробности трагедии

В Запорожье обнаружили погибшими целую семью. Их тела нашли в собственном доме в Днепровском районе города. Детали трагедии сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Запорожской области.

Как сообщается, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее сестра не выходит на связь уже продолжительное время. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая и нашла тела трех человек – мужа и жены, а также их сына.

"По месту вызова прибыла следственно-оперативная группа, которая совместно с заявительницей зашла в дом ее родственников, который находится по ул. Ладожской, где было обнаружено тело женщины 1961 года. Кроме этого, в квартире находилось тело мужчины 1959 года, а также их сына 1994 года рождения", – сказано в сообщении пресс-службы.

Заместитель начальника следственного управления ГУНП Запорожской области Виктория Козарь сообщила, что по предварительным данным, на телах обоих супругов обнаружены телесные повреждения, а их сын – повешенным.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, кинологи. Проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства трагедии.