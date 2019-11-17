Нашли в морозильной камере: названа главная версия убийства украинцев в Польше

Украинцев нашли в холодильнике в Польше (коллаж РБК-Украина)

Родственники умерших заробитчан считают, что их смерть была подстроена

Родственники украинцев, которых нашли в холодильнике в Польше, указали на то, что их могли убить. Молодые мужчины задохнулись в хранилище из-за специфических условий хранения фруктов. Ни родственники, ни односельчане не верят в случайную смерть тернополян. Семья мужчин подозревает, что поляк, на которого те работали, специально подстроил несчастный случай. Об этом пишет издание "Сорока".

Как сообщалось ранее, в Польше в Садковице в Лодзинском воеводстве в холодильной камере для фруктов были обнаружены тела двух украинцев. Мужчины, 28 и 46 лет оказались родственниками — родными племянником и дядей. По сообщениям польских СМИ, обнаружил тела работодатель и владелец аграрного предприятия, на территории которого расположено фруктохранилище. Мужчина вызвал на место полицию и скорую. Однако спасти украинцев не удалось. Ведь смерть наступила моментально — из фруктового ангара сначала выкачала воздух, a затем запустили специальный газ, который позволяет хранить фрукты десятки лет. Молодые мужчины просто задохнулись в хранилище.

После этого посольство Украины в Польше сообщило, что родом заробитчане были из Тернопольской области. На предприятии работали легально. A расследованием занялась районная прокуратура города Рава Мазовецкая.

Журналистам удалось выяснить, что мужчины родом из села Серетец Зборовского района. Однако проживали они не вместе. Старший мужчина Иван вместе с женой и 13-летним сыном жил в селе Чернихов Зборовского района. В этом селе его жена работает завучем в местной школе. У младшего погибшего семьи пока не было. Проживал в Тернополе и строил отношения с девушкой.

Но обоих будут хоронить в селе Серетец Зборовского района. В селе и в окрестных населенных пунктах сейчас собирают деньги, чтобы оплатить доставку тел в Украину. Родственники говорят, что перевозка одного покойника стоит примерно 125 тысяч гривен. И средства на это семья должна искать самостоятельно.

Ни родственники, ни односельчане не верят в случайную смерть тернополян. Семья мужчин подозревает, что поляк, на которого те работали, специально подстроил несчастный случай. Семья рассказывает, что Иван и Игорь в Польшу на заработки уехали еще 14 августа. Имели трудовые визу и приглашения от того же агропредприятия. A в консульстве родственникам сообщили, что работодатель официально погибших мужчин трудоустроил лишь 8 ноября. То есть за два дня до того, как случилась трагедия. Тернополян в фруктохранилище нашли 10 ноября.

Ангар, в котором обнаружили тела украинцев (фото: policja.pl)

За несколько часов до того, как работники из Украины должны были отправиться на родину, произошла трагедия. Их начали искать и оказалось, что они оба мертвые лежат в фруктохранилище.

Водитель автобуса рассказал родственниками, что поляк, владевший предприятием, начал убеждать его уехать с места трагедии - в противном случае его польская полиция тоже будет допрашивать, как свидетеля.

Односельчане говорят, что кто-то открыл намеренно во фруктохранилище окно, через которое залезли в середину Игорь и Иван. И кто-то за ними это окно и закрыл.

"Поляк, у которого работали Иван и Игорь заявил семье, что он может самостоятельно тела довести до границы Украины, но если ему заплатят 40 тысяч злотых", – рассказывает соседка погибших Наталья.

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