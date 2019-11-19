ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Запорожье загадочно погибла целая семья: подробности трагедии

STYLERЖизнь    19.11.2019 - 15:53
В Запорожье загадочно погибла целая семья: подробности трагедии
В Запорожье загадочно погибла семья из трех человек (Коллаж РБК-Украина)

Полиция обнаружила тела трех членов семьи со следами физического воздействия

В Запорожье обнаружили погибшими целую семью. Их тела нашли в собственном доме в Днепровском районе города. Детали трагедии сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Запорожской области.

Как сообщается, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее сестра не выходит на связь уже продолжительное время. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая и нашла тела трех человек – мужа и жены, а также их сына.

"По месту вызова прибыла следственно-оперативная группа, которая совместно с заявительницей зашла в дом ее родственников, который находится по ул. Ладожской, где было обнаружено тело женщины 1961 года. Кроме этого, в квартире находилось тело мужчины 1959 года, а также их сына 1994 года рождения", – сказано в сообщении пресс-службы.

Заместитель начальника следственного управления ГУНП Запорожской области Виктория Козарь сообщила, что по предварительным данным, на телах обоих супругов обнаружены телесные повреждения, а их сын – повешенным.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, кинологи. Проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В России умер знаменитый писатель: названа жуткая причина смерти Был с галлюцинациями: друзья рассказали о погибшем школьнике в Прилуках
Новости Украины самоубийствотрагедияпреступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь