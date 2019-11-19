ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Запоріжжі загадково загинула ціла родина: подробиці трагедії

STYLERЖиття    19.11.2019 - 15:53
У Запоріжжі загадково загинула ціла родина: подробиці трагедії
У Запоріжжі загадково загинула сім'я з трьох осіб (Колаж РБК-Україна)

Поліція виявила тіла трьох членів сім'ї зі слідами фізичного впливу

У Запоріжжі виявлено загиблими цілу родину. Їх тіла знайшли у власному будинку в Дніпровському районі міста. Деталі трагедії повідомили у відділі комунікації Національної поліції в Запорізькій області.

Як повідомляється, до поліції звернулася жінка, яка розповіла, що її сестра не виходить на зв'язок вже тривалий час. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка і знайшла тіла трьох людей – чоловіка і дружини, а також їх сина.

"За місцем виклику прибула слідчо-оперативна група, яка спільно з заявницею зайшла в будинок її родичів, який знаходиться по вул. Ладозькій, де було виявлено тіло жінки 1961 року. Крім цього, в квартирі знаходилося тіло чоловіка 1959 року, а також їх сина 1994 року народження", – сказано в повідомленні прес-служби.

Заступник начальника слідчого управління ГУНП Запорізької області Вікторія Козар повідомила, що за попередніми даними, на тілах обох подружжя виявлені тілесні ушкодження, а їх син – повішеним.

На даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, кінологи. Проводиться розслідування та встановлюються всі обставини трагедії.

У Росії помер знаменитий письменник: названа моторошна причина смерті Був з галюцинаціями: друзі розповіли про загиблого школяра в Прилуках
Новини України самогубствотрагедияпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся