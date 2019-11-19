У Запоріжжі загадково загинула ціла родина: подробиці трагедії

У Запоріжжі загадково загинула сім'я з трьох осіб (Колаж РБК-Україна)

Поліція виявила тіла трьох членів сім'ї зі слідами фізичного впливу

У Запоріжжі виявлено загиблими цілу родину. Їх тіла знайшли у власному будинку в Дніпровському районі міста. Деталі трагедії повідомили у відділі комунікації Національної поліції в Запорізькій області.

Як повідомляється, до поліції звернулася жінка, яка розповіла, що її сестра не виходить на зв'язок вже тривалий час. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка і знайшла тіла трьох людей – чоловіка і дружини, а також їх сина.

"За місцем виклику прибула слідчо-оперативна група, яка спільно з заявницею зайшла в будинок її родичів, який знаходиться по вул. Ладозькій, де було виявлено тіло жінки 1961 року. Крім цього, в квартирі знаходилося тіло чоловіка 1959 року, а також їх сина 1994 року народження", – сказано в повідомленні прес-служби.

Заступник начальника слідчого управління ГУНП Запорізької області Вікторія Козар повідомила, що за попередніми даними, на тілах обох подружжя виявлені тілесні ушкодження, а їх син – повішеним.

На даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, кінологи. Проводиться розслідування та встановлюються всі обставини трагедії.