В Запорожье задержали священника за наркотики: всплыли новые подробности

Инцидент с задержанием священника УПЦ МП (РПЦ в Украине) Илиодора (в миру Евгения Кугатова) в Запорожье после получения им на "Новой почте" посылки с наркотиками прокомментировал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Андрей Коваленко). Он заявил, что знал о наркозависимости иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора и высказал готовность оказать помочь в расследовании.

Об этом говорится в сообщении заведующего канцелярией Запорожской епархии Геннадия Елина на странице в Facebook, который привел слова митрополита.

Лука признался, что случившееся стало тяжелым ударом для него лично и паствы.

В Запорожье священник получал наркотики по почте (Фото: facebook.com/genaelin)

"Для меня это горький и тяжелый урок. В отношении этого клирика будут приняты все необходимые дисциплинарные меры. Он также должен ответить по закону и перед органами правопорядка... Я прошу прощения за то, что, надеясь на его окончательное исправление, невольно ввел в искушение свою паству", - говорится в сообщении.

Митрополит рассказал, что знает Илиодора давно и был в курсе о его наркозависимости, но видел "и его покаяние, и его желание избавиться от этого недуга". Несколько лет влечение к наркотикам удавалось сдерживать.

Священник УПЦ МП Илиодор страдает от наркозависимости (Фото: facebook.com)

"Но власть дьявола, к сожалению, вновь возобладала им. Святые отцы говорят, что за мирянином ходит один бес, за монахом десяток, а за архиереем - тысячи", - сказал Лука.

В Запорожье задержали священника, который получал наркотики по почте (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что иеромонах Кугатов приехал к отделению "Новой почты" в Запорожье вместе со своим другом протоиереем Евгением Квачом, который остался в автомобиле, пока Илиодор отправился за посылкой. Сообщается, что клирику прислали амфетамин и метанамин. Как только правоохранители задержали священника "на горячем", Квач проинформировал руководство епархии о случившемся.