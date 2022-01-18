В Запорожье умерла 4-месячная девочка, которую мать оставила у знакомого

В понедельник, 17 января, горе-мать, которая в 2021 году привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, оставила свою дочь на 36-летнего знакомого.

Мужчина вызвал бригаду скорой помощи, когда увидел, что с девочкой что-то не то. Медики забрали ребенка в больницу, но по дороге девочка скончалась.

После чего врачи сообщили об этом в полицию, которая посетила квартиру мужчины, где свои последние часы жизни провела 4-месячная девочка.

Квартира знакомого, у которого женщина оставила 4-месячную дочь (фото: zp.npu.gov.ua)

"Ребенок находился в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм", - говорится в сообщении.

Квартира знакомого, у которого женщина оставила 4-месячную дочь (фото: zp.npu.gov.ua)

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Квартира знакомого, у которого женщина оставила 4-месячную дочь (фото: zp.npu.gov.ua)

Матери ребенка угрожает ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

В данный момент местонахождение женщины неизвестно, полиция ее ищет.