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В Днепре ребенок съел палочку от Chupa Chups: была в теле 10 дней (фото)

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Днепр, Суббота 15 января 2022 14:58
В Днепре ребенок съел палочку от Chupa Chups: была в теле 10 дней (фото) В Днепре ребенок съел палочку от конфеты Chupa Chups (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре в больницу обратились родители ребенка, который съел палочку от конфеты Chupa Chups. Отмечается, что естественным путем она не вышла.

Об этом рассказали на странице детского эндоскопического центра Днепра в Facebook Наталья Щудро.

Кроме того, палочка пробыла в теле ребенка 10 дней.

Когда родители поняли, что ребенок съел конфету вместе с палочкой, сразу обратились к семейному врачу. Однако тот сказал просто подождать.

Однако чуда не случилось и палочка оставалась в организме малыша. После повторного обращения к медикам, предложили новый вариант.

Родителям предложили сделать диагностическую гастроскопию. Поэтому палочку вытянули, она имела длину 8 сантиметров.

В Днепре ребенок съел палочку от Chupa Chups: была в теле 10 дней (фото)

В Днепре ребенок съел палочку от Chupa Chups: была в теле 10 дней (фото)В Днепре ребенок съел палочку от Chupa Chups: была в теле 10 дней (фото)В Днепре ребенок съел палочку от Chupa Chups: была в теле 10 дней (фото)

В Днепре ребенок съел палочку от конфеты Chupa Chups (facebook.com/groups/Дитячий эндоскопический центр)

Ранее мы сообщали, что в Харькове из-за опасной игрушки младенцу провели сложную операцию.

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