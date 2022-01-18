У Запоріжжі померла 4-місячна дівчинка, яку мати залишила у знайомого

У понеділок, 17 січня, горе-мати, яка в 2021 році притягувалася до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків, залишила свою дочку на 36-річного знайомого.

Чоловік викликав бригаду швидкої допомоги, коли побачив, що з дівчинкою щось не те. Медики забрали дитину в лікарню, але по дорозі дівчинка померла.

Після чого лікарі повідомили про це в поліцію, яка відвідала квартиру чоловіка, де свої останні години життя провела 4-місячна дівчинка.

Квартира знайомого, у якого жінка залишила 4-місячну дочку (фото: zp.npu.gov.ua)

"Дитина перебувала в повних антисанітарних умовах з ознаками неналежного харчування та недотримання елементарних гігієнічних норм", - йдеться в повідомленні.

Квартира знайомого, у якого жінка залишила 4-місячну дочку (фото: zp.npu.gov.ua)

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст.166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлено опіку або піклування).

Квартира знайомого, у якого жінка залишила 4-місячну дочку (фото: zp.npu.gov.ua)

Матері дитини загрожує обмеження волі строком від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

В даний момент місцезнаходження жінки невідоме, поліція її шукає.