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В Запорожье с пациентов требовали деньги за бесплатные операции: схема на полмиллиона

Новина українською → Запорожье, Четверг 01 апреля 2021 18:12
В Запорожье с пациентов требовали деньги за бесплатные операции: схема на полмиллиона В Запорожье врачи требовали деньги за бесплатные операции (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Запорожье медики городской больницы требовали у пациентов с инвалидностью деньги за операции, которые должны делать бесплатно. Схему разоблачили работники СБУ и задержали подозреваемых в момент передачи денег.

Детали рассказали в пресс-центре СБУ.

В городской больнице экстренной и скорой медицинской помощи города Запорожья должностные лица требовали деньги с пациентов с инвалидностью 1 и 2 группы за проведение нейрохирургических операций.

По данным следствия, вымогательство денежных средств проводилось на операции, которые попадают под бесплатную медицинскую помощь. Для своей преступной схемы организаторы привлекли посредника.

Размер суммы зависел от "пакета услуг", в том числе и за проведение операций, размещение пациента в отдельной палате, оформление документов установленного образца.

Стоимость "услуг" участников преступной схемы составляла до полумиллиона гривен. Преступники получали от пациентов подписанные заявления о якобы добровольных "взносах" на развитие медучреждения, чтобы легализовать свою незаконную деятельность.

Сотрудники СБУ задержали посредника в помещении больницы при передаче требуемой взятки и задержали его, а также одного из организаторов схемы прямо в рабочем кабинете.

Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения злоумышленникам.

В Запорожье в больнице требовали деньги у пациентов за бесплатные операции

Напомним, ранее мы писали о том, что больницы Укрзализныци в Киеве угодили в скандал из-за того, что не готовы к приему больных с коронавирусом.

А также рассказывали о том, что в Житомире разгорелся скандал в больнице из-за отсутствия кислорода и доплат медикам.

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