У Запоріжжі з пацієнтів вимагали гроші за безплатні операції: схема на півмільйона

У Запоріжжі медики міської лікарні вимагали у пацієнтів з інвалідністю гроші за операції, які повинні робити безплатно. Схему викрили працівники СБУ затримали підозрюваних у момент передачі грошей.

У міській лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя посадові особи вимагали гроші з пацієнтів з інвалідністю 1 та 2 групи за проведення нейрохірургічних операцій.

За даними слідства, вимагання грошових коштів проводилося на операції, які потрапляють під безплатну медичну допомогу. Для своєї злочинної схеми організатори залучили посередника.

Розмір суми залежав від "пакета послуг", а також й за проведення операцій, розміщення пацієнта в окремій палаті, оформлення документів встановленого зразка.

Вартість "послуг" учасників злочинної схеми становила до півмільйона гривень. Злочинці отримували від пацієнтів підписані заяви про нібито добровільні "внески" на розвиток медустанови, щоб легалізувати свою незаконну діяльність.

Співробітники СБУ затримали посередника в приміщенні лікарні при передачі хабаря і затримали його, а також одного з організаторів схеми прямо в робочому кабінеті.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення підозри та обрання зловмисникам запобіжного заходу.

У Запоріжжі в лікарні вимагали гроші у пацієнтів за безплатні операції