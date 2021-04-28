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В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок: шокирующие детали скандала

Автор: Людмила Жукова

В Запорожье из окна детского сада выпал 4-летний ребенок. Воспитатели забыли ребенка и вышли на вечернюю прогулку. Мальчик хотел достучаться до группы, открыл окно и выпал из него.

О продолжении скандала сообщается в сюжете ТСН.

Тимуру 4,5 года, он выпал из окна прямо на глазах у родителей, которые пришли забирать детей домой после вечерней прогулки.

Родители ребенка с журналистами не общаются, личность воспитательницы в детском саду не раскрывают. На территорию заведения - не пускают. Руководитель детсада общается через забор и говорит, что не будет сообщать никаких подробностей до окончания расследования.

Как оказалось, оконный шпингалет можно открыть без особоых усилий изнутри. Так и сделал выпавший ребенок. 4-летний Тимурчик, очевидно, испугался, что родители не смогут забрать его с вечерней прогулки - и он останется в саду. Детская логика подсказала мальчику единственный путь - через окно. Воспитательница увидела ребенка, о котором забыла, когда он уже лежал на земле.

Сейчас ребенок находится в больнице, ему сейчас уже ничего не угрожает. Малыша доставили сюда с подозрением на переломы таза и позвоночника. К счастью, переломы не подтвердились. Но реабилитация после черепно-мозговой травмы минимум продлится полгода.

Полиция начала расследование дела, если вину воспитателя докажут - ей грозит 5 лет за решеткой. Сейчас ее отстранили от работы.

Как мы сообщали ранее, в Одессе отец угрожал оружием стоматологу на глазах у маленькой дочери.

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