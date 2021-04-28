У Запоріжжі з вікна дитячого садка випала дитина: шокуючі деталі скандалу

Тимуру 4,5 роки, він випав з вікна прямо на очах у батьків, які прийшли забирати дітей додому після вечірньої прогулянки.

Батьки дитини з журналістами не спілкуються, особу виховательки в дитячому садку не розкривають. На територію закладу - не пускають. Керівник дитсадка спілкується через паркан і каже, що не буде повідомляти ніяких подробиць до закінчення розслідування.

Як виявилося, віконний шпінгалет можна відкрити без особливих зусиль зсередини. Так і зробила дитина. 4-річний Тимурчик, очевидно, злякався, що батьки не зможуть забрати його з вечірньої прогулянки - і він залишиться в саду. Дитяча логіка підказала хлопчикові єдиний шлях - через вікно. Вихователька побачила дитину, про яку забула, коли вона вже лежала на землі.

Зараз дитина перебуває в лікарні, їй зараз вже нічого не загрожує. Малюка доставили сюди з підозрою на переломи таза і хребта. На щастя, переломи не підтвердилися. Але реабілітація після черепно-мозкової травми буде тривати мінімум півроку.

Поліція почала розслідування справи, якщо провину вихователя доведуть - їй загрожує 5 років за гратами. Зараз її відсторонили від роботи.