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В Одессе отец угрожал оружием стоматологу на глазах у маленькой дочери: ребенок сильно плакал

Новина українською → Одесса, Вторник 27 апреля 2021 15:32
В Одессе отец угрожал оружием стоматологу на глазах у маленькой дочери: ребенок сильно плакал В Одессе мужчина угрожал пистолетом стоматологу (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Житель Одессы устроил жуткий переполох в стоматологической клинике. 34-летний мужчина пришел на прием к врачу с маленькой дочерью, а потом достал пистолет и начал угрожать стоматологу прямо на глазах у ребенка.

Детали инцидента рассказали в пресс-службе Генерального управления Национальной полиции.

Мужчина пришел в стоматологическую клинику вместе со своей пятилетней дочерью. Во время приема отец услышал плач ребенка и отреагировал на это агрессивно. Он начал конфликтовать с работниками медучреждения. А потом достал стартовый пистолет и приставил его к виску одного из врачей и начал угрожать.

Весь конфликт происходил на глазах у его пятилетней дочери.

В полиции сообщили, что патрульные быстро отреагировали на вызов врачей и прибыли на место происшествия. Они задержали злоумышленника и изъяли у него орудие преступления.

"Следователи объявили правонарушителю подозрение по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. За совершение хулиганства мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", - рассказал начальник отделения полиции Одесского районного управления Сергей Волков.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Ровно женщина вонзила нож в спящего сына-подростка.

А также рассказывали о том, что в Киеве подросток вырезал всю семью и просидел с телами несколько дней.

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