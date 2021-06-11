В Запорожье над небом зафиксировали необычное явление: фото поражают
В Запорожье во время непогоды над небом зафиксировали невероятно красивое и в то же время ужасающее явление - мезоциклон.
Фото на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Александр Позняков.
Так, явление фотограф заметил, 10 июня, в Хотинском районе Запорожья.
"Апокалипсис" над Бабуркой, выглядело эпично, мощность стихии впечатляет", - подписал свою фотографию фотограф.
Фото: необычное явление в Запорожье (facebook, com / Александр Поздняков)
Кроме того, пользователи поделились фотографиями, как это явление выглядело на Набережной магистрали.
Фото: необычное явление в Запорожье (Facebook.com/Olena Letnikova Guz)
В комментариях пользователи пишут, что видели разное, но это явление фантастическое.
- Это фантастика! Не ожидала увидеть такое в Запорожье.
- Видела разное. Но такое впервые. Очень красиво
- Да, впечатляет.
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