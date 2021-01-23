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В Крыму "закипело" Черное море: фото зрелищного природного явления

Крым, Суббота 23 января 2021 18:57
В Крыму "закипело" Черное море: фото зрелищного природного явления
Черное море (фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

В Крыму из-за сильных морозов можно было наблюдать необычное и очень зрелищное природное явление, как над гладью Черного моря поднимается своеобразная дымка и над водой клубится пар.

Красивое фото, как "закипело" море, опубликовал блогер RoksolanaToday&КрымUA в своем Twitter.

"ПАРящее Черное море. Фантастик!", - подписал он удивительный кадр.

В Крыму &quot;закипело&quot; Черное море: фото зрелищного природного явления

В Крыму "закипело" Черное море (фото: twitter.com/KrimRt)

Подобный захватывающий эффект образуется вследствие значительной разницы температуры воды и воздуха, когда море не замерзает, но на поверхности возникает дымка, словно пар при кипении.

Отметим, что по данным синоптиков Украинского гидрометцентра, в день публикации снимка на оккупированном РФ полуострове температура воздуха составляла +9... +11 градусов днем и от 0 до +2 градусов ночью. Таким образом, фото, по всей видимости, было сделано раньше.

Так, около недели назад - 16 января - в сети появились сказочные снимки с заснеженными пейзажами в Крыму, когда там ударили сильные морозы. Тогда же одесситы наслаждались аналогичным зрелищем с "кипящим" Черным морем, что сняли в Южной Пальмире на видео при температуре воздуха в -20 градусов.

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